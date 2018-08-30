Курс доллара в Украине: почему дорожает валюта и какие прогнозы озвучивают эксперты?

30 августа 2018 г. 17:53
Автор: Лиза Василенко
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Американская валюта начала дорожать в Украине уже в конце июля. В течение месяца доллар добавил в цене три гривны. В НБУ на данный момент установили официальный курс на уровне 28 гривен 11 копеек за один "зеленый". В большинстве харьковских пунктов обмена валют продают по 28 с половиной, в некоторых точках цена уже перевалила за 29 гривен. Такой рост был ожидаемым, говорят эксперты, поскольку факторов - достаточно много. Среди них - существенные расходы на закупку энергоресурсов из-за границы, уменьшение объемов прямых иностранных инвестиций и снижения экспорта украинской продукции.

Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club:

Гораздо больше покупает за валюту импорта, чем поступает от продажи наших товаров. Это давит на курс. Достаточно масштабный и сильный фактор, который давит на гривну - это закупка энергоресурсов. Для Украины - это критический импорт - это газ.

Экономисты подчеркивают - оснований говорить, что гривна в ближайшее время укрепится сейчас нет, но паниковать тоже не стоит. Эксперты прогнозируют, что с учетом многих экономических показателей, девальвация будет происходить постепенно и отметку в 30 гривен за один доллар США - "зеленый" осенью и накануне Нового года не перешагнет.

Сергей Беренда, доц. кафедры международной экономики ХНУ им. Каразина:

Я не вижу изменений макроэкономических показателей, которые говорили бы о том, что гривна будет очень сильно укрепляться. Я думаю, что постепенная девальвация, вот сейчас такой тренд. Но катастрофы, как вот было с 8 до 20, ну естесственно, не будет. Не дадут этому произойти. Ну, готовиться к тому, что будут расти цены.

Наиболее вероятным сценарием финансисты называют установление до конца года курса валют в Украине на уровне 29 гривен за доллар. Снизить этот показатель может получение денег от международных кредиторов, говорят эксперты, или же рост доходов в валюте от экспорта украинского зерна за границу.

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