Курс доллара вырос до максимума, превысив мартовский показатель

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28,1830 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.