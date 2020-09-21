Курс доллара вырос до максимума, превысив мартовский показатель

21 сентября 2020 г. 16:50
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года, превысив уровень 30 марта (28,1830 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года - 28,27015 гривен за доллар.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53