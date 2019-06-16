Курс валют в Украине на начало недели

Национальный банк Украины на 18 июня 2019 года понизил курс гривны на полкопейки – до 26,42 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 14 июня.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2642,1945 гривны (+0,4865);

– 100 евро – 2976,4321 гривны (-5,7921).

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 26,46 грн/долл, курс в покупке упал на одну копейку – 26,42 грн/долл.

Отметим, на пятницу НБУ опустил курс гривны на полторы копейки – до 26,41 грн/долл.