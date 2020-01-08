Льготникам разрешили подавать заявления на монетизацию в любой момент

С 1 января 2020 года граждане льготных категорий могут в любое время подать заявление о переходе на монетизированную (наличную, денежную) форму оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили в Департаменте труда и социальной политики, Министерство соцполитики отменяет ограничение, которое не позволяло гражданам подать заявление на монетизацию после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 декабря 2019 года.

Как передает пресс-служба Харьковского горсовета, в связи с этим льготники, которые получают средства в безналичной форме, могут подать заявление о переходе на денежную наличную форму в управления труда и социальной защиты населения администраций районов города Харькова.

При себе необходимо иметь информацию об открытом счете в одном из уполномоченных банков.

Льгота будет предоставляться в наличной форме путем перечисления средств на счет льготника с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Напомним, с октября 2019 года в Украине началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая проходит в двух формах – безналичной и наличной (денежной).