"Лифт-монстр". Чем механизм напугал жильцов дома?

Жители этой 16-этажки испуганы не на шутку. Говорят, что их лифт - настоящий монстр. То кого-то дверью прищемит, то теми же дверями ребенка ударит. А постоянные застревания уже успели стать здесь нормой. Вот накануне жертвами так называемого монстра стали двое маленьких детей.

Не плачь, маленький, не плачь, сейчас придет дядя, сделает ремонтик и вас выпустит...

Братик с сестрой просидели в закрытой кабине несколько часов и не на шутку перепугались.

Марина Ярмак

Лифты в плохом состоянии, люди постоянно там застревают. В субботу там застряли маленькие дети. Они кричали, и у них был серьезный испуг, они теперь вообще не выходят из дома, у них - стресс. Пожилые люди нашего подъезда, у нас их очень много. Был момент - застревание одной женщины, после которой уехали на «скорой», потому что - инсульт

Дому уже почти 40 лет, говорят его жители и капитального ремонта лифтового оборудования здесь ни разу не было.

Около года назад с техэтажа неизвестные украли детали механизма. После этого начались постоянные поломки.

Но кражи и вовсе могло не быть, говорит Любовь Сергутина.

Любовь Сергутина

Обратили внимание на наш лифт? Дверь поставили там, на крыше, где все вот это оборудование, только на третий раз, когда обворовали, там двери не было, а теперь просят дежурить, чтобы никто ничего не украл

Люди рассказывают, обращались к главному инженеру отделения "Горлифта" Немышлянского района, в горсовет и на горячую линию «15-62».

Впрочем, результаты оказались совсем неожиданными.

Тамара Высоцкая

И когда ответственное лицо с Департамента пришло, и в присутствии его закрылся лифт грузовой - и я не могла выйти. На мою просьбу ответить, почему так работают лифты - примите меры, он ответил - надо было охранять на 16-м этаже оборудование, чтобы не воровали, а Вы занимайтесь физкультурой

Кроме совета жителям предоставили письменный ответ, в котором обратили внимание на то, что все украденное уже вернули на место.

Впрочем, лифты продолжают ломаться и останавливаются иногда даже по три раза в день, отвечают на это люди.

А вот главный инженер коммунального предприятия Харьковгорлифт Виталий Науменко уверяет, что по этому адресу было только одно обращение и то - только относительно поломанных дверей, а о других проблемах в КП слышат впервые.

На такой ответ местные жители только удивленно пожимают плечами, ведь череда обращений и жалоб относительно лифтов в их доме началась больше года назад.