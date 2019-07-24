Махинации вокруг реконструкции Молодежного парка: без коррупции - никак?

Городская власть только открыла реконструированную часть Молодежного парка, а к ней уже появились вопросы у Харьковского антикоррупционного центра.

Дело в том, что спортивное оборудование в так называемый "Урбан-парк", который, собственно, и открыли чиновники на территории парка Молодежного, закупалось по ценам выше средних рыночных, поэтому или чиновники специально покупали все самое дорогое, или кто-то наживается на харьковчанах, считают антикоррупционеры.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

Баскетбольні стенди поставили 4 по 57 тисяч гривень, можна знайти баскетбольний стенд Міжнародної федерації по 27 тисяч гривень. Але є, звичайно, і стенди по 50-80 тисяч гривень. Є футбольні ворота в цій зоні Урбан-парку по 16 тисяч гривень. У Львові ворота придбали за 10 тисяч гривень.

Однако, по мнению антикоррупционеров, если спортинтвентарь действительно можно найти и приобрести за такие большие суммы, то уже цены на скамейки и дорожное покрытие очевидно завышены. В частности, рыночная стоимость скамеек, по данным ХАЦ, в 3-4 раза меньше, чем та, которую заплатила мэрия.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

13 лавок по 19,3 тисяч гривень, 33 лавки по 13,8 тисяч гривень та 16 лавок по 14,1 тисяч гривень. Минулого тижня викликала великий резонанс ціна лавки по 12, 5 тисяч гривень. Тут значно дорожче закупляються лавки. Також викликає питання і вартість піску природнього - 423 гривні за кубічний метр. Харківводоканал один кубічний метр купує по 330 гривень

Сами посетители парка к таким переплатам относятся негативно и объясняют - похоже, городские чиновники не могут одновременно и хорошо делать свою работу, и соблюдать закон.

Валерия Макаренко, предприниматель

Как вы думаете, если люди будут давать правдивые цифры, то это все будет реконструироваться и строиться? Я вот думаю - нет, согласитесь. Нет у нас таких политиков, которые делают все четко за копейки. Так что есть два варианта - либо мы на таких условиях это принимаем, либо мы ничего не имеем.

Поэтому харьковчане вынуждены выбирать между плохим и совсем плохим, считает женщина.

А вот в горсовете обещают разобраться, но конкретного ответа пока на все претензии антикоррупционеров дать не готовы.