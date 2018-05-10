Микрокредиты на карту от AlexCredit: Преимущества кредитования®

10 мая 2018 г. 19:16

 

Экспресс кредитование — популярная услуга в городах Украины. Что это такое, в каких ситуациях может пригодиться, и каким способом можно получить деньги срочно?

Любой взрослый человек старается разумно планировать бюджет и следит, чтобы расходы не превышали доходы. Но контролировать жизнь целиком и полностью невозможно — все равно возникают непредвиденные ситуации, когда срочно необходимо одолжить средства. В особенности это знакомо студентам и пенсионерам, да и работающие люди периодически оказываются в положении должников. При этом брать в долг у знакомых неприятно, а оформлять обычный кредит в банке — невыгодно и долго. Где же можно получить деньги в срочном порядке и на удобных условиях?

Если Вы хотите одолжить немного средств на банковскую карту, удобнее всего будет взять экспресс кредит в компании AlexCredit — всего за 15 минут Вам перечислят деньги. Посмотрим, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы был одобрен экспресс займ на карту.

Микрокредитование в AlexCredit

Следует сразу отметить, что одно из главных достоинств экспресс займов — простота их получения. Они доступны всем — и это не просто красивые слова. Для того, чтобы получить деньги в долг через AlexCredit, нужно всего лишь:

  • иметь украинское гражданство;
  • быть старше 18 лет — то есть, нести ответственность за собственные действия;
  • располагать доступом к Интернету — поскольку заявка на займ оформляется через сайт компании, в режиме онлайн.

В отличие от обычных банковских структур, AlexCredit не предъявляет своим клиентам длинного списка требований. Получить небольшой займ здесь можно без справки о доходах, без поручителей, без залогов — иными словами, не тратя времени и не доставляя себе лишнего беспокойства.

Чем удобны кредиты онлайн сами по себе?

Простота получения денег — не единственное достоинство микрозаймов в AlexCredit. Они одновременно удобнее в оформлении и выгоднее, чем традиционные кредиты — перечислим, в чем именно.

  • Скорость перечисления средств в AlexCredit очень высока — решение принимается за считанные минуты, и если оно положительное, то клиент получает деньги почти мгновенно.
  • Займ онлайн в AlexCredit обладает низкими процентными ставками — клиентам не приходится сильно переплачивать при постепенном возврате средств. При желании возвратить займ можно раньше времени — и таким образом, вообще не переплачивать по процентам.
  • Одолжить деньги у AlexCredit до зарплаты можно в любой момент — независимо от своего фактического местоположения и времени суток. Онлайн заявка может быть подана как днем, так и ночью — и отклик на нее будет все таким же быстрым.

Как подать заявку на микрозайм в AlexCredit?

Ознакомившись с сутью и преимуществами микрозаймов, разберемся, как именно можно срочно подать заявку онлайн на кредит. Процедура крайне проста и выглядит следующим образом:

  • Вы заходите на сайт AlexCredit, выбираете нужный город, отмечаете, какую сумму Вы хотели бы получить и на какой срок.
  • На сайте сразу же отобразятся все важные сведения о займе — размер процентов, дата окончательного погашения, конечная сумма выплат.
  • Для подачи заявки потребуется заполнить небольшую анкету — но в ней следует указать только самые основные данные, никакого подтверждения дохода у Вас в любом случае не попросят.
  • Отправленная заявка поступит на автоматическую обработку. Результат Вы сможете узнать уже через пятнадцать минут — AlexCredit уведомит Вас о своем решении, причем скорее всего оно будет именно положительным.
  • После этого деньги без промедления будут переведены Вам на карту, и Вы сможете использовать их в собственных целях.

Микрозаймы онлайн через AlexCredit позволяют совершать важные платежи и покупки вовремя, при этом не поступаясь своим удобством.

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