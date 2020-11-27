Минфин отсрочил повышение минимальной зарплаты

27 ноября 2020 г. 9:29
Источник: Корреспондент.net
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В Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года.

Об этом в четверг, 26 ноября, вечером сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.

По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями.

Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5 тысяч гривен, а в следующем году ожидалось двойное повышение: с января до 6 тысяч, а с июля - до 6,5 тысячи гривен.

 

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