Минфин отсрочил повышение минимальной зарплаты

В Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тысячи гривен переносится с июля на декабрь 2021 года.

Об этом в четверг, 26 ноября, вечером сообщил глава Минфина Сергей Марченко в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Это объясняется тем, что у нас происходят шоковые вливания в экономику, которые влияют на инфляцию. Мы подискутировали с нашими партнерами и поняли, что нам действительно лучше отложить до конца года. 1 декабря является более оптимальным сроком для введения минимальной зарплаты на уровне 6500 гривен", - объяснил министр.

По его словам, соответственное решение было принято после консультаций с международными институциями.

Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5 тысяч гривен, а в следующем году ожидалось двойное повышение: с января до 6 тысяч, а с июля - до 6,5 тысячи гривен.