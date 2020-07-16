Минфин спрогнозировал курс доллара на конец года

16 июля 2020 г. 17:00
Источник: Корреспондент.net
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К концу года курс доллара в Украине останется стабильным, заверил министр финансов Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

"Есть все основания считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится", - сказал он.

Министр отметил, что сейчас курс стабилен, но есть незначительные колебания, сезонный фактор.

Кроме того, из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс временно выровнялся.

Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

Марченко напомнил, что Украина получила от МВФ 2,1 млрд долларов, 500 млн евро от ЕС и ожидается 350 млн долларов от Всемирного банка.

"Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты", - добавил он.

Напомним, на этой неделе курс доллара растет и уже превысил 27 гривен. А официальный курс евро вырос до максимума за год - 31,03 грн.

 

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