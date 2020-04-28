Минздрав обнародовал условия возобновления работы рынков в Украине

28 апреля 2020 г. 10:10
Источник: Левый берег
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Министерство здравоохранения подготовило требования к работе рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов.

"На ближайшем заседании правительства будем рассматривать вопрос возобновление работы продовольственных рынков. Министерство здравоохранения подготовило соответствующее постановление", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля работы рынков.

При этом глава Минздрава уточнил, что сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - "тех, что в состоянии будут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм".

Также Степанов назвал возобновление работы продовольственных рынков серьезным шагом к ослаблению карантина и опубликовал инфографику с требованиями, при выполнении которых будут работать продовольственные рынки.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров позволит работать ряду продовольственных рынков, данное решение планируют рассмотреть 29 апреля.

 

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