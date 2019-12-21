Монетизация льгот. З 21 декабря начали принимать заявления на получение денег наличными

С 1 января 20-го года льготники смогут переходить на наличную форму получения помощи от государства на протяжении всего отопительного сезона. Не ограничиваясь определенным сроком, как раньше - с весны до 15 октября. О таких изменениях в Минсоцполитики заговорили еще на прошлой неделе. Начиная с 21 декабря в управлениях социальной защиты принимают заявления от чернобыльцев, участников боевых действий и других граждан, имеющих льготы. Чтобы получать помощь "живыми деньгами" необходимо написать заявление и прикрепить к ней справку с реквизитами банка для зачисления средств на карту. Справку следует получить заранее в отделении банка. Банк льготник выбирает самостоятельно.

Надежда Винникова, нач. отд. персонифицированного учета получателей льгот Хар. р-на:

Управління готове приймати пільговиків. Пільговики можуть як особисто звертатися до нас із заявою, так і через вповноважених в міських і сільських радах. Але потрібно, щоб пільговики, які хочуть отримувати пільгу готівкою, спочатку звернулися до Ощадбанку або до іншого банку на території України і відкрили там рахунок.

Деньги могут принести и домой, рассказывают соцработники, если через банк льготные средства человеку получать неудобно. Для этого в заявлении следует указать пожелания - доставка через почтовое отделение или к месту жительства. Старая система, безналичная, говорят чиновники, была достаточно стабильной. Но теперь в квитанциях потребители видят полные суммы за коммуналку без учета льготы, а данные о распределении государственной помощи приходят им в смс-сообщении. Изменить порядок начисления льгот, подчеркнули в профильном Департаменте ХОГА, решили из-за путаницы среди населения. Чтобы избежать ситуаций, когда люди не понимают каким образом начисляются средства.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения:

Люди не отримують смс-ок, там де переплата, приходе нульова пільга, тобто плутанина, яка сьогодні є, вона привела до того, що громадяни змушені звертатися з тим, щоб або відміняли, або наводили лад з цього приводу. Тому було прийнято рішення - що можна було зробити швидко: це перейти на готівкову форму розрахунку і уникнути тих ситуацій, що виникли.

На данный момент из более чем сотни тысяч льготников, проживающих в Харьковской области, заявления о получении государственной помощи "живыми деньгами" написали только 2 тысячи человек. В управлениях социальной защиты населения ожидают, что после нововведений желающих воспользоваться монетизацией станет значительно больше.