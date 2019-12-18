"Мы удалим вас, как зуб": Кернес о протестах против строительства дороги через рынок

18 декабря 2019 г. 10:20
Автор: Лариса Говина
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На сессии Харьковского горсовета, которая началась сегодня, 18 декабря, мэр Харькова Геннадий Кернес в самом начале заседания вновь прокомментировал строительство дороги через рынок «Барабашово».

По словам мэра города, новая дорога необходима для соединения центра города и Салтовки.

И она будет построена, несмотря на многочисленные акции протеста предпринимателей, отметил Кернес.

"А если будете мешать, мы удалим вас, как зуб," - сказал градоначальник во время пленарного заседания.

Заседание продолжается.
 

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