"Мы вас потеряем". На сессии мэр пригрозил директору ХТС увольнением. Чья возьмет?

Очередное заседание сессии горсовета началось вовсе не с вопросов повестки дня, а с вопросов по качеству работы коммунального предприятия Харьковских тепловых сетей. На календаре - декабрь, за окном - стабильный минус, в более чем сотне многоэтажек города до сих пор нет горячей воды.

Особенно в этом смысле не повезло жителям Алексеевского жилого массива, где нет горячей воды уже более полугода. Когда приходит срок обещанного включения, людям только сообщают новую дату.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Эта проблема носит системный характер и остается нерешенной практически полгода. То, что тепловые сети пишут «дата отключения» - это, мягко говоря, неправда, потому что во всех этих домах горячей воды нет с июля месяца, люди ждут, ждут, ждут, а горячую воду они так и не получили.

Мэр Харькова признает, что проблема существует. И пытается оправдаться, что вот-вот ее решат, мол, уже работают крупные распределительные станции и идут переговоры с ТЭЦ-5 по дальнейшему подключению. Но потом перекладывает ответственность на непосредственного руководителя процессом - директора КП "Тепловые сети" Сергея Андреева.

Сергей Андреев, дир. КП "ХТС" - Геннадий Кернес, мэр Харькова

-Когда будет горячая вода на Алексеевке? - К Новому году будет. Единственное, я хотел бы поправить, 104 дома - это весь Харьков, на Алексеевке 85 домов. - Давайте так, Черняк поднял проблему – неважно, Шевченковский район это или другой, на самом деле люди привыкли прийти домой, помыться, искупаться, им нужна горячая вода, это необходимая часть быта, уточнение Черняку делать не буду, буду делать, скорее, Вам, если Вы не сделаете к новому году, к новому году, чтоб все здесь слышали, мы вас потеряем.

Поэтому жителям города и, в частности, Алексеевки осталось две недели, чтобы узнать, кто лучше держит слово - Кернес или Андреев.