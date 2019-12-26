На дорогу Мерефа-Лозовая-Павлоград «докинут» 200 млн на «ликвидацию дефектов» - ХАЦ

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заключила дополнительное соглашение с ООО "Автомагистраль-Юг" для проведения ремонтных работ стоимостью 204 миллиона гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные на сайте «Прозорро».

Речь идет о дополнительных ремонтные работы автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград на участке км 0 +000 - км 131 + 189 (отдельными участками) в Харьковской области.

Как отмечают в ХАЦ, соглашение заключили без проведения торгов.

27 ноября подрядчик обратился в Службу автомобильных дорог, состояние существующего покрытия дороги во время проведения ремонтных работ значительно ухудшилось.

«После проведенного обследования состояния существующего покрытия, а именно - модуля деформации, было определено, что он не соответствует допустимым значениям, которые необходимы для проведения восстановительных работ предусмотренных проектом, поэтому возникла потребность в более детальном обследовании. В результате дополнительного обследования было выявлено, что на снижение прочности существующего покрытия повлияло переувлажнение верхней части земляного полотна и постоянное движение большегрузного транспорта в период от определения объемов работ указанных в проекте по настоящее время, и как следствие недостаточная его плотность. Поэтому с момента разработки проекта возникла потребность в выполнении дополнительных работ, связанных с эксплуатацией объекта в целом и невозможности за счет эксплуатационного содержания должным образом обеспечить нормативные требования », - говорится в письме подрядчика.

Как отмечают антикоррупционеры, 29 ноября 2019 в Службе автомобильных дорог в Харьковской области решили, что необходимо «добросить» денег на ремонт - на замену, восстановление и усиление дорожного полотна, которые возникли из причин взломов и просадок основания из существующих железобетонных плит;

- увеличить объемы работы в связи с ухудшением состояния существующего покрытия на момент выполнения работ по усилению и восстановлению основания дорожной конструктива, увеличение работ по восстановлению, съездов и примыканий, укрепления обочин и тому подобное.

«Это все ничего, но еще в сентябре, то есть за два месяца до письма ООО "Автомагистраль-Юг", тогдашняя председатель ОГА Юлия Светличная отрапортовала о выполненных работах на этом пути», - рассказывают в ХАЦ.

«Дорога на Лозовую восстановлена. Она комфортная, безопасная и качественная - с построенными весовыми комплексами, ремонтом мостовых сооружений, через которые проходит путь, и учетом всех норм и стандартов», - отметила руководитель области во время рабочей поездки в Лозовской район 16 сентября, напомнили в ХАЦ.

По информации пресс-службы, капитальные работы на дороге, первые необходимые работы на пути провели еще в 2018 году, восстановив 35,91 км покрытия. В 2019-м восстановили еще 76,3 км дороги.

И уже через два месяца после рапорта чиновницы обнаружили дефекты на 200 миллионов гривен.

Собственниками ООО «Автомагистраль-Юг», по данным ХАЦ, являются жители Одесской области Валерий Коротков и Олег Наливанный.

«Абсолютное большинство техники, которую предприятие указывает в материально-технической базе, арендовано в ООО «Белогви», основателем которого является ВЕСПАРК БИЗНЕС ЛТД, зарегистрированное на островах в Индийском океане.

Бенефициаром указанный Александр Леонидович Бойко с Одесской области. Кроме того, фирма «Дорожник-97» в этом Бойко будет поставлять асфальтобетонные смеси», - заключили в ХАЦ.