На Гоптовке у мужчины в автомобиле нашли алкоголь, конфеты и консервы на сумму более 28 тысяч гривен

Алкоголь, консервы и конфеты пытался незаконно ввезти из России гражданин Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, в пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля мужчина, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии у него в автомобиле предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе дальнейшего осмотра его автомобиля харьковские таможенники обнаружили большое количество алкогольных напитков, консервов и конфет, которые мужчина не задекларировал.

Общая сумма выявленных продуктов питания и алкоголя составила более 28 тысяч гривен.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.