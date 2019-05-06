На Гоптовке у мужчины в автомобиле нашли алкоголь, конфеты и консервы на сумму более 28 тысяч гривен

06 мая 2019 г. 16:08
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Алкоголь, консервы и конфеты пытался незаконно ввезти из России гражданин Украины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области, в пункте пропуска «Гоптовка» во время таможенного контроля мужчина, который двигался по «зеленому коридору», заявил об отсутствии у него в автомобиле предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

Однако в ходе дальнейшего осмотра его автомобиля харьковские таможенники обнаружили большое количество алкогольных напитков, консервов и конфет, которые мужчина не задекларировал.

Общая сумма выявленных  продуктов питания и алкоголя составила более 28 тысяч гривен.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

 

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