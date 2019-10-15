На Гоптовке в автомобиле нашли партию контрабандного табака

На Гоптовке таможенники обнаружили более 60 килограммов табака, спрятанного в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

Во время таможенного контроля автомобиля, который выезжал из России в Украину, водитель заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к ввозу.

При этом мужчина заметно нервничал, поэтому таможенники решили провести углубленный осмотр его транспортного стредства.

В результате досмотра под обшивкой заднего сиденья в баке для горючего проверяющие обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находились 230 пачек табака для кальяна.

По данному факту составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.