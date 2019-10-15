 

На Гоптовке в автомобиле нашли партию контрабандного табака

15 октября 2019 г. 10:42
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На Гоптовке таможенники обнаружили более 60 килограммов табака, спрятанного в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Харьковской области.

Во время таможенного контроля автомобиля, который выезжал из России в Украину, водитель заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к ввозу.

При этом мужчина заметно нервничал, поэтому таможенники решили провести углубленный осмотр его транспортного стредства.

В результате досмотра под обшивкой заднего сиденья в баке для горючего проверяющие обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находились 230 пачек табака для кальяна.

По данному факту составили протокол по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

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