На Харьковщине фермера подозревают в махинациях с землей территориальной общины

Главу одного из фермерских хозяйств на Харьковщине подозревают в махинациях с землей территориальной общины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ему сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа и покушении на злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в августе 2019 председатель фермерского хозяйства пытался незаконно получить в аренду фермерским хозяйством земельные участки, принадлежащие Лозовской городской объединенной территориальной общине, общей площадью около 26 га и стоимостью 710 тысяч гривен.

Используя заведомо поддельные оригиналы документов - приказы и договоры аренды земельных участков с ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, председатель фермерского хозяйства подал их к государственному регистратору. На этом он и был разоблачен.

Таким образом,правоохранители предупредили незаконное отчуждение земель Лозовского городского объединенной территориальной общины.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Мужчине грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.