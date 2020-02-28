На Харьковщине фермера подозревают в махинациях с землей территориальной общины

28 февраля 2020 г. 12:55
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Главу одного из фермерских хозяйств на Харьковщине  подозревают в  махинациях с землей территориальной общины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ему сообщено о подозрении в использовании заведомо поддельного документа и покушении на злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в августе 2019 председатель фермерского хозяйства пытался незаконно получить в аренду фермерским хозяйством земельные участки, принадлежащие Лозовской городской объединенной территориальной общине, общей площадью около 26 га и стоимостью 710 тысяч гривен. 

Используя заведомо поддельные оригиналы документов - приказы и договоры аренды земельных участков с ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, председатель фермерского хозяйства подал их к государственному регистратору. На этом он и был разоблачен.

Таким образом,правоохранители предупредили незаконное отчуждение земель Лозовского городского объединенной территориальной общины.  

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Мужчине грозит наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

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