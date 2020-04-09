На Харьковщине фермера подозревают в незаконной добыче песка более чем на 65 млн грн

На Харьковщине главе фермерского хозяйства сообщено о подозрении по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 240 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что фермер, не имея разрешения на пользование земельными участками для использования недр и специального разрешения (лицензии) на добычу полезных ископаемых, без горного отвода и плана разработки месторождения полезных ископаемых, с июля по ноябрь 2019 незаконно добывал песок в Волчанском районе Харьковской области.

Так, он создал два карьера средней глубиной более 6,5 метров и около 4 метров.

В дальнейшем предприниматель реализовывал добытый песок другим гражданам в виде товарной продукции.

Проведенные инженерно-экологическая и судебно-экономическая экспертизы показали, что несанкционированной добычей песка злоумышленник создал опасность для окружающей среды, в результате чего государству причинен ущерб на более чем 65300000 грн.

По санкции ч. 4 ст. 240 УК Украины фермеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Указанное уголовное производство расследует следственное управление ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.

