На Харьковщине из незаконного пользования забрали сельхозугодья почти на 6 миллионов гривен

11 мая 2019 г. 19:10
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В Харьковской области суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 195 га сельхозугодий из незаконного пользования.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры харьковской области.

Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о 7 участках на территории Барвенковского района общей стоимостью почти 6 миллионов гривен, которые в течение 2015-2016 годов получила в пользование женщина-предприниматель.

Земли ей выделили на основании приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области. 

Как выяснилось, земли выделялись без проведения торгов для ведения фермерского хозяйства.

Однако в заявлении на получение участков женщина не обосновала должным образом цель  аренды таких больших площадей. Более того, фермерское хозяйство она в течение 3 лет так и не зарегистрировала. 

Предпринимательница пользовалась землями как физлицо и платила только арендную плату за землю, при том, что при условии создания фермерского хозяйства в бюджет бы поступали еще и налоги от ведения хозяйственной деятельности. 

Фермерское хозяйство женщина зарегистрировала только после обращения прокуратуры в суд.

Таким образом, участки были арендованы и использовались с рядом нарушений,

Суд признал незаконными и отменил приказы Госгеокадастра, а также признал недействительными договоры аренды, отменив государственную регистрацию участков и вернув их в собственность государства. 

Сейчас идет время на апелляционное обжалование судебного решения.

 

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