На Харьковщине из незаконного пользования забрали сельхозугодья почти на 6 миллионов гривен

В Харьковской области суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству 195 га сельхозугодий из незаконного пользования.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры харьковской области.
Как рассказал руководитель Лозовской местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о 7 участках на территории Барвенковского района общей стоимостью почти 6 миллионов гривен, которые в течение 2015-2016 годов получила в пользование женщина-предприниматель.
Земли ей выделили на основании приказов ГУ Госгеокадастра в Харьковской области.
Как выяснилось, земли выделялись без проведения торгов для ведения фермерского хозяйства.
Однако в заявлении на получение участков женщина не обосновала должным образом цель аренды таких больших площадей. Более того, фермерское хозяйство она в течение 3 лет так и не зарегистрировала.
Предпринимательница пользовалась землями как физлицо и платила только арендную плату за землю, при том, что при условии создания фермерского хозяйства в бюджет бы поступали еще и налоги от ведения хозяйственной деятельности.
Фермерское хозяйство женщина зарегистрировала только после обращения прокуратуры в суд.
Таким образом, участки были арендованы и использовались с рядом нарушений,
Суд признал незаконными и отменил приказы Госгеокадастра, а также признал недействительными договоры аренды, отменив государственную регистрацию участков и вернув их в собственность государства.
Сейчас идет время на апелляционное обжалование судебного решения.