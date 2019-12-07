На Харьковщине из незаконной аренды вернут государству 28 гектаров земли

07 декабря 2019 г. 9:45
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Суд вернул своим решением в собственность государства незаконно предоставленные в аренду 28 гектаров земель стоимостью около 1900000 гривен в Валковском районе.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры и признал незаконными приказы Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, которыми указанные земли были переданы в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства. Также договора аренды земли признаны недействительными и принято решение о возвращении земельных участков в собственность государства.

Согласно Земельному Кодексу, передача указанных земельных участков должна быть проведена путем обязательной процедуры аукциона (земельных торгов), чего в данном случае сделано не было, вопреки закону.

Как отметили в прокуратуре, после вступления решения суда в законную силу прокуратура проследит за его реальным исполнением.

 

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