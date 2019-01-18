На Харьковщине оштрафовали фирму в стадии ликвидации

В декабре 2018 в Харькове инспекторы труда посетили одно из обществ с ограниченной ответственностью, которое задействовано в сфере торговли и находилось в стадии ликвидации.

Как сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области, во время посещения инспекторы выявили нарушения относительно порядка установления минимальных гарантий в оплате труда.

Управляла деятельностью предприятия директор, которая является должностным лицом, без заключения трудового договора.

При этом заработная плата за выполненную директором работу не выплачивалась, что является нарушением требований части первой статьи 94 КЗоТ Украины, части первой статьи 1 Закона Украины от 24.03. 1995 года № 108/95-BP «Об оплате труда».

Специалистами ГУ Гоструда в Харьковской области было вынесено Постановление о наложении штрафа в размере 37 230 гривен.

Сейчас указанный штраф за нарушение трудового законодательства уплачен в полном объеме.