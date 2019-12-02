На Харьковщине полицейского задержали на взятке за закрытие уголовного дела

02 декабря 2019 г. 17:40
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Служба безопасности Украины задержала на взятке за закрытие уголовного производства следователя одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от мужчины, обвиняемого в мошенничестве, 6000 долларов США. За такую ​​сумму следователь обещал закрыть уголовное производство и не привлекать подозреваемого к уголовной ответственности.

Сотрудники СБУ задержали полицейского в спальном районе Харькова во время получения первого "транша" в сумме семьдесят пять тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об осуществлении задержанному сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

 

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