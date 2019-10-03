 

На Харьковщине разоблачили незаконного лесоруба

03 октября 2019 г. 12:42
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Жителя Харьковщины разоблачили в незаконной порубке деревьев.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области, 2 октября в Изюмском районе полицейские обнаружили 6 спиленных дубов и бензопилу.

На месте совершения правонарушения находился сам житель Изюма.

Следствие открыло уголовное дело по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит штраф от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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