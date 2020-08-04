На Харьковщине продавали контрафактные табачные изделия: изъято около 50 тысяч пачек сигарет

04 августа 2020 г. 18:17
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На Харьковщине правоохранители разоблачили сбыт незаконно изготовленных табачных изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Уголовное производство открыто по факту незаконного хранения, транспортировки и сбыта незаконно изготовленных табачных изделий (ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По информации начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, установлено, что в городе Изюм в нежилых помещениях незаконно хранятся контрафактные табачные изделия с целью дальнейшего сбыта.

Во время обысков в Изюме 4 августа 2020 в торговых павильонах и складах правоохранители изъяли около 50 000 пачек сигарет, в том числе изготовленных на оккупированной территории (ДНР), а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучно сигарет в домашних условиях, табак для кальянов.

Изъятую продукцию направили для проведения экспертиз. Сейчас следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, а также решается вопрос об уведомлении о подозрении.

 

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