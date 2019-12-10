На Харьковщине руководителя предприятия подозревают в присвоении около 2 миллионов бюджетных средств

Правоохранители сообщили о подозрении одному из руководителей харьковского предприятия по факту завладения денежными средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и по факту умышленного невыполнения судебного решения, вступившего в законную силу (ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, директор предприятия, являясь должностным лицом, присвоил денежные средства в размере около 1700000 гривен, которые получил из госбюджета на выполнение работ по проведению реконструкции дренажного коллектора парковой зоны в пойме реки.

Указанные работы не были выполнены, а бюджетными средствами директор предприятия распорядился по собственному усмотрению. В результате этого государству был нанесен ущерб на сумму около 1700000 грн.

Суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры о взыскании незаконно полученных из государственного бюджета средств.

Но руководитель предприятия препятствовал исполнению решения суда. В дальнейшем он заключал договоры с другими коммунальными предприятиями, получая новые средства из государственного бюджета.

Теперь руководителю предприятия грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.