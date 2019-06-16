На Харьковщине в работе предприятия нашли нарушения на крупную сумму

16 июня 2019 г. 10:30
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В Харьковской области найдены финансовые нарушения в работе научно-исследовательского хозяйства "Докучаевское".

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-восточного офиса Государственной аудитслужбы.

По данным специалистов, проведена проверка хозяйственной деятельности предприятия, которое входит в структуру Харьковского национального аграрного университета имени Докучаева. Выяснилось, что ГП передало в аренду помещения с нефтескладом и столярной мастерской. В результате пожара, который там произошел предприятию были нанесены убытки на 367 тысяч гривен.

Кроме того, хозяйство недополучило доходы из-за бесплатного или частично оплачиваемого использования своего имущества. Общая сумма такой прибыли, по мнению аудиторов, составила почти 188 тыс. гривен.

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По итогам проверки, к административной ответственности привлечен директор научно-исследовательского хозяйства "Докучаевское". Аудитслужба направила информацию о нарушениях в Нацполицию и Министерство аграрной политики и продовольствия.

 

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