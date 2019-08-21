На Харьковщине выявили масштабное хищение газового конденсата: дело направлено в суд

На Харьковщине выявили масштабное хищение газового конденсата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, участники организованной группы из трех человек в течение 2018-2019 годов систематически похищали энергоресурсы при их транспортировке железнодорожным транспортом от места добычи до переработчика.

Своими действиями они нанесли государственному предприятию «Укргаздобыча» материальный ущерб более чем на 165000 гривен.

Правоохранители установили, что организовал незаконную схему сотрудник «Укрзализныци», который был знаком с особенностями транспортировки газового конденсата поездом.

Также в состав группировки вошел ранее судимый за аналогичные преступления житель Харьковской области и дежурный по одной из железнодорожных станций региона.

Он должен был транспортировать железнодорожные цистерны с газовым конденсатом якобы для текущего ремонта на отдаленные железнодорожные пути.

Об этом он сообщал другим участникам группы, которые далее с помощью шлангов откачивали газовый конденсат из цистерн в емкости и вывозили на автомобилях.

Всего задокументировано 6 эпизодов совершенных преступлений, стоимость похищенного конденсата составляет более 165 000 гривен.

Задержали участников организованной группы при покушении на похищение 6,5 тонн газового конденсата.

Правоохранители изъяли похищенные энергоресурсы в полном объеме и передали их на технологическую переработку акционерному обществу «Укргаздобыча», чем полностью возместили материальный ущерб, причиненный государственному предприятию.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.185 (кража), ч.3 ст.15, ч.5 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.