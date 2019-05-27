На Харьковщине выявили сеть нелегальных АЗС: изъяли топлива на 630 тысяч гривен

27 мая 2019 г. 16:37
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В Харьковской области правоохранители ликвидировали сеть незаконных АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Так, в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове реализовывали  незаконно изготовленный бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли 9,5 тонн бензина, 6,3 тонны дизельного топлива и 10,9 тыс. литров сжиженного газа всего на 631 тысячу гривен.

Сейчас идет следствие по делу.

 

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