На Харьковщине выявили уклонение от налогов на 3 миллиона гривен по "кооперативной схеме": открыто уголовное дело

В Харьковской области правоохранители выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в ходе реализации «кооперативной схемы».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, установлено, что в 2010 году обслуживающему кооперативу решением сессии Харьковского городского совета бесплатно выделено для строительства и дальнейшей эксплуатации жилищной застройки в собственность 4 земельных участка.

Общая площадь указанных участков, которые расположены в элитном районе города, составляет более 30 га. Прокуратура обжаловала это решение в судебном порядке еще в 2015 году.

Так и не начав строительства, кооператив в 2013 году продал указанные участки физическому лицу 17500000 гривен. При этом, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, обслуживающий кооператив должен был уплатить налог на прибыль от этих сделок на общую сумму более 3 миллионов гривен, чего сделано не было.

Должностные лица кооператива подали в фискальные органы поддельную отчетность, а затем вообще ликвидировали кооператив как юридическое лицо через суд, подав в него поддельные документы, уклонившись от уплаты налогов.

Уголовное производство открыто по факту уклонения от уплаты налогов, которое привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.