На Харьковщине задержали браконьера с уловом рыбы на 10 тысяч гривен

В Краснокутском районе Харьковщины участковые офицеры полиции в ходе отработки территории разоблачили мужчину, который занимался незаконным промыслом на местном водоеме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 59-летний местный житель.

У него полицейские изъяли улов рыбы на сумму более 10 000 гривен, а также лодку и сетки.

У мужчины изъяли более 200 штук разных видов рыбы – там были: плотва, лещ, карась, окунь, карп, судак.

На место происшествия правоохранители вызвали представителей Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

По данному факту проводится проверка.