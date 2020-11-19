На Харьковщине задержали браконьера с уловом рыбы на 10 тысяч гривен

19 ноября 2020 г. 12:42
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В Краснокутском районе Харьковщины участковые офицеры полиции в ходе отработки территории разоблачили мужчину, который занимался незаконным промыслом на местном водоеме.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили личность нарушителя, им оказался 59-летний местный житель. 

У него полицейские изъяли улов рыбы на сумму более 10 000 гривен, а также лодку и сетки.

У мужчины изъяли более 200 штук разных видов рыбы – там были: плотва, лещ, карась, окунь, карп, судак. 

На место происшествия правоохранители вызвали представителей Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

По данному факту проводится проверка.

 

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