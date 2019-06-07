На Москалевке из-за реконструкции трамвайных переездов изменится движение транспорта

07 июня 2019 г. 16:23
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С 22 часов 8 июня будет запрещено движение по ул. Гольдберговской, от пер. Рыбасовского до ул. Москалевской в сторону ул. Москалевской, а также по пер. Рыбасовскому, от ул. Рыбасовской до ул. Гольдберговской.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных переездов на перекрестках ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский и ул. Гольдберговская - ул. Москалевская.

О дате завершения работ пока не сообщается.

Объезжать закрытый участок транспорт будет следующим образом: ул. Гольдберговская  - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.

Автобус №211э при движении в сторону ул. Москалевской будет осуществлять объезд закрытого участка так же: ул. Гольдберговская - ул. Грековская - ул. Рыбасовская - ул. Москалевская.

Также, как сообщалось ранее, в связи с реконструкцией переездов изменились маршруты трамваев  №3, 6 и 27.

 

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