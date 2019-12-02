На обновление сайта харьковского зоопарка потратят почти 200 тысяч гривен - ХАЦ

На обновление сайта харьковского зоопарка "Kharkiv Zoo" потратят 198 500 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные на сайте системы публичных закупок "ProZorro".

Также в ХАЦ напомнили, что стоимость реконструкции зоопарка ориентировочно составит 2 миллиарда гривен.

«Стоимость сайта составит лишь 0,01% от стоимости реконструкции», - подытожили антикоррупционеры и опубликовали фото, на котором изображен скриншот сегодняшнего сайта.

Как указывается в информации о предмете закупки, сайт "Kharkiv ZOO" должен быть разработан до конца 2019 года