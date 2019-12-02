На обновление сайта харьковского зоопарка потратят почти 200 тысяч гривен - ХАЦ

02 декабря 2019 г. 15:13
2 просмотра

На обновление сайта харьковского зоопарка "Kharkiv Zoo"  потратят 198 500 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные на сайте системы публичных закупок "ProZorro".

Также в ХАЦ напомнили, что стоимость реконструкции зоопарка ориентировочно составит 2 миллиарда гривен.

«Стоимость сайта составит лишь 0,01% от стоимости реконструкции», - подытожили антикоррупционеры и опубликовали фото, на котором изображен скриншот сегодняшнего сайта.

Как указывается в информации о предмете закупки, сайт "Kharkiv ZOO" должен быть разработан до конца 2019 года

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.