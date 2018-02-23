На Павловом Поле установили новые светильники

23 февраля 2018 г. 13:14
161 просмотр

220 новых светильников наружного освещения были установлены на Павловом Поле. Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщил  директор КП «Горсвет» Алексей Куян, светильники установили в микрорайоне, ограниченном ул. Тобольской, ул. Шекспира, ул. Отакара Яроша и пр. Науки.

«В адрес городского головы Геннадия Кернеса пришла фотожалоба от жильцов дома по ул. Отакара Яроша, 17-б об отсутствии наружного освещения в их микрорайоне. Действительно, при строительстве жилых домов там было предусмотрено только освещение от ламп над подъездами, и территории между многоэтажками были достаточно темными. Мы подошли к решению этой проблемы комплексно, сделав наружное освещение в целом микрорайоне. Здесь было смонтировано 3,5 километра сети, установлено 150 опор, 220 светильников и новый источник питания - шкаф управления. Таким образом, освещение появилось примерно возле 20 домов», - сообщил Алексей Куян.

По его словам, предприятие планирует установить в этом микрорайоне еще больше светильников, охватив территорию, ограниченную ул. Клочковской, ул. 23 Августа, пр. Науки, ул. Отакара Яроша.

Алексей Куян напомнил, что наружное освещение в Харькове работает до часу ночи, а также утром - с пяти часов до рассвета.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.