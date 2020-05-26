На Печенежском водохранилище браконьер наловил 45 килограммов рыбы: более 27 тысяч гривен ущерба

26 мая 2020 г. 15:51
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На Печенежском водохранилище напротив села Рубежное Волчанского района Харьковской области рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Так, 25 мая 06:30 был задержан мужчина, который в дюралевой лодке ловил рыбу  запрещенными орудиями лова, а именно: рыбацкими сетками в количестве 5 шт (410 м). 

В сетях нарушителя находилась такая рыба:  плоскирка в количестве 316 экземпляров, красноперка - 95 экз., лещ - 19 экз., плотва - 12 экз., окунь - 11 экз., карась серебристый - 9 экз., судак - 7 экз., щука - 5 экз., линь - 3 экз.  

Как отметили в Госрыбагентстве, общий вес улова составил 45 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 27412 гривен. 

Запрещенные орудия лова - сети, лодка и незаконно добытая рыба были изъяты.

На нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы Нацполиции по месту совершения правонарушения.

 

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