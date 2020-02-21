На ремонт ограждения в парке Горького потратят еще 2 миллиона из бюджета, - ХАЦ

Парк Горького планирует потратить еще 2 миллиона гривен на текущий ремонт ограждения рекреационной зоны в районе ул. Сумской и ул. Динамовской. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные системы публичных закупок «ProZorro».

Как следует из информации на сайте «Прозорро», закупку объявили 18 февраля, а аукцион должен состояться 6 марта.

«Нет в этом мире ничего более стабильного, чем расходы парке Горького на ремонт ограждения, в районе ул. Сумской и ул. Динамовской.

В 2019 году, на ремонт ограждения потратили 1,51 млн.грн.

В 2018 году потратили 1,24 млн.грн.

В 2017 году - 0,95 млн.грн.

Только за 4 года, на текущий ремонт ограждения, в парке Горького потратят около 5,5 млн.грн», - говорится в сообщении ХАЦ.

Как отметили харьковские антикоррупционеры, в 2020 году на услуги по охране территории парка коммунальное предприятие заключило договор на 10,8 млн.грн.

Также ранее, в феврале, Харьковский антикоррупционный центр сообщал, что парк Горького планирует переплатить вдвое за резиновую плитку.

Как напомнили в ХАЦ, прибыль парке Горького за первое полугодие 2019 составил 32 тысячи гривен.