На сессии облсовета утвердили Стратегию развития Харьковской области

27 февраля 2020 г. 18:00
Автор: Марина Николаева
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Главный документ, по которому регион будет жить в ближайшее время, доработали в рекордные сроки, так как от этого зависит финансирование большинства программ и объектов строительства.

Его разработка была начата еще в прошлом, но на время смены главы облгосадминистрации еще не был определен план мероприятий и не названы главные объекты строительства.

Если бы этого не сделали до первого марта, область могла бы понести потери более 400 млн гривен государственных субвенций на следующий 2021 год . Поэтому за два месяца были собраны группы чиновников, депутатов и привлеченные специалисты по направлениям «образование», «медицина», «строительство», «молодежная политика», «поддержка бизнеса», «защита окружающей среды» и т.д., - и разработана стратегия.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Прошу підтримати цю стратегію, тому що півмільярда гривень можуть прийти в наш регіон, й ми можемо витратити їх належним чином, розвиваючи нашу область.

Всего на реализацию стратегии до 2023 года планируется потратить более 9 миллиардов гривен. Но смета отдельных объектов и программ будет принята дополнительно.

 

Видео: 

На сессии облсовета утвердили Стратегию развития Харьковской области 27.02.2020

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