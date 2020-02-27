На сессии облсовета утвердили Стратегию развития Харьковской области

Главный документ, по которому регион будет жить в ближайшее время, доработали в рекордные сроки, так как от этого зависит финансирование большинства программ и объектов строительства.

Его разработка была начата еще в прошлом, но на время смены главы облгосадминистрации еще не был определен план мероприятий и не названы главные объекты строительства.

Если бы этого не сделали до первого марта, область могла бы понести потери более 400 млн гривен государственных субвенций на следующий 2021 год . Поэтому за два месяца были собраны группы чиновников, депутатов и привлеченные специалисты по направлениям «образование», «медицина», «строительство», «молодежная политика», «поддержка бизнеса», «защита окружающей среды» и т.д., - и разработана стратегия.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Прошу підтримати цю стратегію, тому що півмільярда гривень можуть прийти в наш регіон, й ми можемо витратити їх належним чином, розвиваючи нашу область.

Всего на реализацию стратегии до 2023 года планируется потратить более 9 миллиардов гривен. Но смета отдельных объектов и программ будет принята дополнительно.