На торговле каким оборудованием можно хорошо заработать: экспертный анализ рынка®

Торговля всегда была одним из самых прибыльных и стабильных бизнесов. Если удается найти свободную нишу и грамотно выстроить коммуникацию со своей целевой аудиторией, продажи будут приносить очень высокий и стабильный доход. Особенно если речь идет о различном оборудовании и профессиональной технике, которая дальше участвует в производстве полезного продукта или услуг.

Давайте разбираться, какое оборудование сегодня пользуется спросом в Украине, и как на нем можно заработать.

Солнечные панели и коллекторы

Спрос на солнечные панели в нашей стране стабильно увеличивается уже который год. Во многом этому способствует высокий «зеленый тариф», установленный правительством по программе перспективного развития рынка электроэнергии. Он позволяет частным домохозяйствам продавать излишки полученного от солнца электричества напрямую в электросеть по очень выгодной цене. Для станций, введенных в эксплуатацию в 2014 году он составляет 0,35864 евро/кВт*ч, а вот если вы только планируете запускать свою СЭС в 2020 году, рассчитывайте на оплату в районе 0,28691 евро/кВт*ч.

Эксперты интернет-магазина «Правильное электропитание» пояснили, многие люди решают купить солнечные батареи не только из-за выгодного тарифа, а просто для экономии на коммунальных платежах. По статистике, инвестиции в свою СЭС окупаются за 5-7 лет, а расчетное время работы системы 20 и больше лет. Это значит, что более 10 лет можно пользоваться фактически бесплатным электричеством – это очень заманчивая перспектива.

Бизнес по продаже солнечных панелей можно дополнительно расширить с помощью вспомогательных услуг и товаров, таких как:

расчет и монтаж станции;

продажа аккумуляторов, стабилизаторов, инверторов и другой техники для работы СЭС;

подбор и установка солнечных коллекторов.

Клиенты, которые оценили все плюсы использования энергии солнца, очень часто решаются на покупку дополнительного оборудования. К этому нужно быть готовым и иметь соответствующее предложение.

Оборудование для СТО и шинного сервиса

Еще одна привлекательная бизнес-ниша – оборудование для автосервисов. Количество автомобилей постоянно растет, а из-за большого срока их службы увеличивается потребность в сервисных центрах.

Но чтобы починить современный автомобиль, только набора инструментов недостаточно. В компании «Эквинет Украина», которая помогает подобрать оборудование для шиномонтажа под ключ, рассказали, что для полноценного ремонта сегодня на СТО должны быть:

подъемные системы;

шиномонтажные агрегаты и стенды для балансировки колес;

диагностические линии (проверка тормозов, мощности двигателя, подвески, фар, выхлопа и т.д.);

оборудование для кузовного ремонта (рихтовки, покраски, сварки и сушки);

программное обеспечение для работы с разными марками авто.

Все современные автомобили работают под управлением бортовых компьютеров. Самый быстрый анализ неисправностей можно провести путем подключения авто к ноутбуку и считывания информации. Для этого на СТО должны быть специальные коннекторы и ПО для сбора данных. Без этого ремонт затянется по времени и будет более затратным. А этого не хочет ни один автовладелец. Поэтому мастерские постоянно расширяют свой арсенал и нуждаются в ответственных поставщиках. И у вас есть все шансы стать одним из них.

Оборудование для контроля доступа

Общая автоматизация и информатизация всей общественной жизни открывает новые возможности для бизнеса. Сегодня становится очень популярным оборудование для организации доступа в те или иные помещения, а именно:

турникеты и калитки;

электронные ключи и RFID proximity-карты;

smart-замки;

радиоконтроллеры и брелки;

электрозамки.

С помощью такого оборудования организовывается надежный контроль доступа и ведется автоматический учет посетителей. Эксперты фирмы «Кабель-Инвест» рассказали, что у них заказывают замок электромеханический во многие офисы, на предприятия и даже в частные дома. С помощью такого замка управлять входом в те или иные помещения можно как централизованно с пульта охраны, так и с персональным электронным ключом.

Чтобы люди начали заказывать оборудование для своего бизнеса именно у вас, нужно стать экспертом в своей области. Изучайте информацию по выбранной нише и предлагайте своим клиентам только лучшие решения их задач. Успешной работы!