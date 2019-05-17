На водохранилище задержали браконьеров с уловом почти на 27 тысяч гривен

На берегу Краснооскольского водохранилища полицейские совместно с сотрудниками рыбоохранного патруля задержали браконьеров, которые занимались незаконным рыбным промыслом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В рыболовные сети злоумышленников, которыми оказались 33 и 48-летние местные жители, района попали судаки, лещи, окуни, плоскерки и караси – всего около 47 кг.

С места происшествия правоохранители изъяли около 47 кг рыбы, четыре рыболовецкие сетки, надувной резиновую лодку.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет.

В полиции напомнили, что на Харьковщине продолжается операция «Нерест-2019», согласно которой с 1 апреля до 10 июня введен запрет на промышленный и спортивный лов рыбы.