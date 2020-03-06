Нацбанк повысил официальный курс доллара на 10 марта

06 марта 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривен за 1 доллар (+0,1802 грн). При этом курс доллара на 6 марта составляет 24,7413 гривен за 1 доллар.

Сегодня же, 6 марта, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке 24,70 гривен за доллар.

Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,83 гривен за евро. К 13:00 доллар подорожал до уровня 24,94-96 гривен за доллар, евро до 28,19-28,22 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 марта справочный курс на уровне 24,87 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 марта (24,74 грн).

 

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