Нацбанк повысил официальный курс доллара на 10 марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 марта установлен на таком уровне: 24,9215 гривен за 1 доллар (+0,1802 грн). При этом курс доллара на 6 марта составляет 24,7413 гривен за 1 доллар.

Сегодня же, 6 марта, межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке 24,70 гривен за доллар.

Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 27,83 гривен за евро. К 13:00 доллар подорожал до уровня 24,94-96 гривен за доллар, евро до 28,19-28,22 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 марта справочный курс на уровне 24,87 грн/доллар, повысив его по сравнению с 5 марта (24,74 грн).