Начальника участка филиала аграрного предприятия подозревают в недостаче почти на полтора миллиона гривен

05 мая 2020 г. 14:50
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Начальника производственного участка одного из филиалов ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Константина Щербака, установлено, что в период с февраля по июнь 2018 начальник производственного участка одного из филиалов ОАО «ГПЗКУ», имея доступ к товарно-материальным ценностям указанного филиала, допустил недостачу зерна кукурузы в количестве более 340 тонн и семян подсолнечника - почти 50 тонн.

Кроме того, должностное лицо, нарушая должностную инструкцию не сообщало о факте недостачи в течение указанного периода.

Общая сумма ущерба, нанесенного ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», составляет почти 1500000 гривен. 

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
 

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