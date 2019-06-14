«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июне.

В соответствии с постановлением правительства от 5 июня она составит 5553,89 грн за 1 тыс. куб. м, что на 7,3% меньше по сравнению с маем, сообщила пресс-служба компании.

«Таким образом, в июне цена газа, по которой «Нафтогаз» продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем», - сказано в сообщении.