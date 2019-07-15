"Нафтогаз" снизит цену газа для населения в июле

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в июле, украинцы будут платить меньше.

"Нафтогаз" снижает цену газа для потребителей по ПСО на этот месяц на 11,7% - до 4 905,67 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в июле газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 905,67 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%", - указали в НАК.

При этом в компании уточнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Это уже второе подряд снижение стоимости газа "Нафтогазом": в июне стоимость газа была снижена на 436 грн, или на 7,3% по сравнению с маем", - напомнили в НАК.