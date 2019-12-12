НБУ изменил график и правила публикации курса валют

Национальный банк Украины с 27 декабря будет публиковать ежедневный официальный курс гривни по отношению ко всем иностранным валютам на два часа раньше - до 16.00. Об этом сообщается в пресс-службе НБУ.

Отмечается, что ранее так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовали до 18.00.

Изменения утверждены постановлением НБУ №148 от 10 декабря и вступают в силу 27 декабря 2019 года.

Кроме того, постановлением вводятся и другие изменения.

В частности, для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни Нацбанк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Сейчас для этого используются данные с сайтов других центробанков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривни раньше.

Также для более простого представления и использования официальный курс гривни будет рассчитываться не за 100, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате = 23,6885 грн (на 10 декабря).