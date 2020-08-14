НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 27,4083 гривен за 1 доллар (-0,1183 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 27,5266 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,48 гривен за доллар, курс в покупке до 27,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 32,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 августа справочный курс на уровне 27,42 грн/доллар, снизив его по сравнению с 12 августа (27,53 грн).

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,62 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,37 (27,46 - 13 августа), продажи - 27,62 (27,69 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,07 (32,03 - 13 августа), продажи - 32,55 (32,52 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.