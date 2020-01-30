НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, в 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние шесть лет.

"Национальный банк достиг среднесрочной инфляционной цели 5% ± 1 п.п., которую декларировал с 2015 года, даже быстрее, чем ожидалось", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

При этом за 2019 год инфляция в Украине упала до 4,1%, что находится на нижней границе целевого диапазона НБУ, который планировалось достичь только в конце 2020 года.

В начале января первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины (НБУ) намерен ускорить процесс снижения учетной ставки в условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики

Отметим, в июле 2019 года НБУ начал публикацию прогнозов по учетной ставке. Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до 5%.