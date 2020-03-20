Нацбанк ввел ряд антикризисных мер в связи с карантином в Украине

20 марта 2020 г. 16:00
Источник: Корреспондент.net
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Нацбанк Украины на период карантина ввел ряд антикризисных мер. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге в пятницу, 20 марта.

Смолий перечислил пять направлений, по которым вводятся меры: кредиты, депозиты, работа банковской системы, валюта и платежи.

"Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал Смолий.

Он добавил, что банкам запретили вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек.

"Т.е., если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно", - отметил глава НБУ и добавил, что никаких ограничений по снятию нет. За последние 10 дней почти нет оттока депозитов, заверил Смолий.

Насчет работы банковской системы, Нацбанк ввел новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности.

Что касается валюты, то это, по словам Смолия, "самый актуальный вопрос".

"Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро", - добавил глава НБУ.

Наконец Смолий заявил, что НБУ будет всячески стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи.

Напомним, что ранее НБУ начал поставки наличной валюты в банки. Дефицит наличной валюты в Украине был вызван перебоями с доставкой самолетами из-за распространения в мире коронавируса.

Также сообщалось, что Нацбанк резко обвалил гривну. Курс американской валюты повысили еще на 54 копейки, а евро подорожал на 30 копеек до 30 гривен.

 

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