Несладкое подорожание. Почему резко подорожал сахар, и прогнозируют ли эксперты его дефицит

За последние несколько недель сахар значительно подорожал. Цена подскочила кое-где уже на шесть гривен.

Аналитик Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины Назар Михайловин рассказал, что хлопот в этом году добавила засуха, которая и снизила урожайность. А это, собственно, и отразилось на производстве сладкого песка в этом сезоне, отсюда, говорит, и подорожание.

Назар Михайловин, аналитик сырьевых рынков НАСУ «Укрцукор»

Не було вологи перед початком посівної кампанії, не було зими, не було снігу, далі пішли пилові бурі, потім такі проливні дощі, дуже хороші, які вимили значну площу цукрових буряків. Потім, починаючи від травня і до початку жовтня була посуха. Що в принципі і стало причиною низької врожайності навіть в порівнянні з минулим роком.

Это все, собственно, и оттянуло начало сахароварения, говорит эксперт. Что касается еще большего подъема цены, то Михайловин говорит, это будет видно, когда закончится сезон и, учитывая спрос на внутреннем рынке, предыдущие прогнозы такие: цена останется в пределах 16-17 гривен за килограмм.

Вот только на полках рынков и супермаркетов пока не найдешь сладкого песка дешевле 18 гривен, рассказывают горожане, и такая кусачая цена заставляет, говорит Лилия, или же меньше есть сахара, или же искать заменители подешевле.

Лилия, харьковчанка

Ну, я стараюсь поменьше есть, да. - Дорого для Вас це дуже, да? - Нет, потому это еще и вредно много есть, да, конечно, дорого.

Елена, харьковчанка

Конечно, намного. Последний раз он 15 с чем-то стоял, а сейчас 18.80. Вот и считайте, насколько он подорожал. Просто меньше сахара едим да и все, и чай пьем без сахара.

Ирина, харьковчанка

Да, потому что основная масса, особенно пенсионеры, у них пенсия то небольшая, мало у кого более-менее приличная пенсия - поэтому для них, конечно… У меня вот есть знакомая, у которой маленькая пенсия, - для нее это страдание, когда идет повышение на две-три гривны, все равно для нуждающихся, конечно, это очень важно.

Но вот экономисты предполагают, что увеличение цены на сахар может быть и заслугой тех же магазинов или производителей, которые хотят создать ажиотаж, чтобы искусственно простимулировать волну спроса - в надежде получить дополнительную прибыль.

Сергей Беренда, кандидат экономических наук

Люди просто більше купують, от і все. А вони мають від того зиск. А те, що, значить, розхитується така ціна, така ситуація коли начебто є дефіцит, - підвищується ціна. Потім наступна партія під»їзджає і вже дефіциту немає, і ціна вже падає. Знаєте, це класична історія, з якою ми стикаємося повсякденно, повсякчас в Україні. Принаймні останніми роками, це стосується не лише цукру.

Но вот аналитик сырьевых рынков Назар Михайловин говорит: последние несколько лет они наблюдают все же тенденцию снижения потребления сахара украинцами. По данным Укргосстата, каждый украинец за год потребляет где-то 29 килограммов сладкого песка.

Виной всему сахарозаменители из-за рубежа, которые отечественные кондитеры используют для производства своей продукции, так как, во-первых, говорит Назар, заменители значительно дешевле, и их надо меньше для производства.

Назар Михайловин, аналитик сырьевых рынков НАСУ «Укрцукор»

Взагалі по Україні працює 33 заводи, два вже зупинилися, має бути вироблено 1.2 мільйони тонн цукру. Мільйон двісті, але, беручи до уваги ще перехідні залишки, то внутрішній ринок буде забезпечений.

Поэтому эксперты уверяют: дефицита сахара на украинском рынке нет и в будущем не предвидится.