«Нет – продаже земли»: аграрии пикетировали Харьковскую облгосадминистрацию

Харьковские аграрии требуют проведения Всеукраинского референдума относительно рынка земли. С такими требованиями более сотни участников Земельного вече пришли утром к Харьковской облгосадминистрации. По их мнению, предложенные властями земельные законопроекты надо доработать.

Возле Харьковской облгосадминистрации - аграрии со всей области и представители общественных организаций. Всего, более сотни человек. Пикетчики против снятия моратория на продажу сельхозземель. По их мнению, соответствующий закон надо доработать.

Николай Пивовар, участник акции

Ми просимо і вимагаємо у влади, щоб провели Всеукраїнський референдум щодо ринку землі, на основі якого потім розробляти модель щодо ринку землі

Люди опасаются - большие агрохолдинги, которые смогут купить землю, не заинтересованы в развитии сельской инфраструктуры. К примеру - содержании школ или детских садов. К тому же, по их мнению, есть риск, что украинские черноземы смогут стать собственностью иностранных компаний.

Валентина Лихтарёва, участница акции

Бог создав землю цю, щоб ми на ній трудились, ми, українці, щоб не віддавати її нікому

Владимир Стасенко, участник акции

А шо ми дітям залишим? От підростають за нами покоління. Нічого. Прийде якийсь дядько, скупе, і куди людям діватись?

Украинские фермеры вряд смогут стать собственниками земли, на которой работают, считает экономист Сергей Беренда. Ссылаясь на данные экономических исследований, говорит: это смогут себе позволить не более 20% фермеров. В то же время продажа сельхозземель – это источник наполнения государственного бюджета.

Сергей Беренда, экономист

Зараз ми входимо в такий момент, що в нас є бюджет, а дохідна частина цього бюджету, вибачайте, вона дефіцитна, і цей дефіцит треба чимось покривати

Разумной альтернативой продажи сельхозугодий является долгосрочная аренда, говорит Сергей Беренда. По его словам, для крупного бизнеса неважно - приобрести землю в собственность или арендовать на срок, позволяющий осуществлять стратегическое планирование бизнеса. К тому же это позволит прекратить политические спекуляции вокруг этого вопроса и не будоражить людей.