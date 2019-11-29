Переданные в частную собственность заповедные земли Нацпарка под Харьковом требуют вернуть государству

29 ноября 2019 г. 9:49
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Прокуратура Харьковской области предъявила в суд 8 исковых заявлений о возврате в собственность государства земель природно-заповедного фонда.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о незаконном отчуждении особо ценных земель под объектом природно-заповедного фонда национальный природный парк «Гомольшанские леса» в Змиевском районе области.

В исках правоохранители требуют признать незаконными и отменить приказы Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области, которыми физическим лицам предоставлено разрешение на разработку и утверждены проекты землеустройства с изменением целевого назначения земельных участков, а также они безвозмездно переданы в частную собственность физических лиц.

Основным исковым требованием является возвращение в собственность государства земель природно-заповедного фонда площадью 14 га для восстановления целостности национального парка.

Согласно п. Г ч. 4 ст. 84 ЗК Украины к землям государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся земли под объектами природно-заповедного фонда, историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность, если иное не предусмотрено законом.
 

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