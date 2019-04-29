Новые законы о ЖКХ: кому грозит отключение и штрафы

В Украине с 1 мая полноценно заработает коммунальная реформа - вступит в силу закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип - платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, наказывать штрафами и отключением.

Нововведения дают больше возможностей для поставщиков. В законе прописано их право на прекращение поставок услуг, теперь они могут обращаться в суд и штрафовать. Также бремя оплаты потерь внутри дома переводят на потребителей.

"Если в доме есть ОСМД или руководитель, играть по правилам легче. Договор с поставщиком услуг от имени всех жителей подписывает он. Или вместе с соседями вы выбираете компанию и подписываете коллективный договор. И в этих отношениях появляется четкое разделение на" наше " и "не наше", - говорится в материале.

Отмечается, что за дыры и латание труб платит потребитель, а коммуникации, проложенные в дом, коммунальщики обслуживают за свой счет.

Отмечается, что индивидуальные потребители должны заключать отдельный договор с водо-газо-энергопоставщик на каждую квартиру.

"Все, начиная от 20 мая, кто не успеет оплатить коммуналку, получать пеню. 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. То есть, если в платежке за коммуналку у вас 1000 гривен, то за месяц просрочки вы получите символическую, по сравнению с европейскими штрафами, пеню - 3 гривны. Но учитывая, что долг Украинские за коммуналку по состоянию на февраль - 69 млрд гривен, можно себе представить, как эта сумма увеличится, если с каждого еще по несколько гривен собрать", - отмечает издание.

Как указано, избежать пени можно, если докажете, что зарплату задерживают или государство вовремя не выдала субсидию.

В новом законе прописан механизм борьбы со злостными должниками.

"Должникам направлять письмо-предупреждение, на которое вы в течение 30 дней должны как-то отреагировать: погасить долг или заключить договор о реструктуризации. Если проигнорируете - вас отключат от воды и отопления. Не до конца понятен лишь механизм, как будут отключать: поквартирно или страдать будет весь дом. Не имеют права прекращать только подачу газа и электричества ", - поясняется в статье.

К тому же могут прийти проверяющие, чтобы сверить квартирный или общедомовой счетчик. Если не впустите - снова могут отключить.

В то же время, на поставщика можно пожаловаться, если он нарушает условия договора. Например, вас не могут отключить от чего-либо оснований. За это - штраф или расторжения договора. Но об этом нужно предупредить за 2 месяца.

Так же вы можете не платить за предоставленные или некачественные услуги. Есть разработанная Кабмином форма акта-претензии, которую вы заполняете, и она является основанием для проверок. Если комиссия подтвердит, что, например, горячая вода в вашем кране не соответствует необходимой температуре, то платить вы будете меньше, чем по тарифу. То же самое касается и отопления. За холодные батареи платить не нужно.

Что касается абонплаты, то есть и угроза, если вы заключили индивидуальный договор с поставщиком услуг. Каждый поставщик вправе взимать с вас "плату за абонентское обслуживание".

"Это своеобразная компенсация за поверки счетчиков, обслуживание распределительных узлов и этот список длинный. Формула запутанная. Максимальную границу этой платы установили в Кабмине - от 13 гривен за вывоз мусора в 27,38 грн за поставки воды. В месяц. Даже если и капли воды вы не использовали ", - сказано в статье.